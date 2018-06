Carte di credito VISA in panne nel Regno Unito e in Spagna, possibili problemi anche in Italia. Nessun malfunzionamento per i pagamenti contactless

VISA: carte di credito bloccate in tutta Europa dal pomeriggio di oggi

Il circuito di pagamento VISA, uno dei più diffusi e capillari del mondo, a partire dalle 18:00 circa di oggi ha smesso di funzionare. Il disservizio si è palesato in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito, Irlanda e Spagna. È stata la stessa società a rendere noti i malfunzionamenti del proprio circuito tramite l’account ufficiale Twitter con un comunicato in lingua inglese:

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.

II vertici della società si sono immediatamente mobilitati con i media per cercare di tranquillizzare gli animi, assicurando ogni sforzo al fine di risolvere nel più breve tempo possibile il problema.

Il blocco interessa i pagamenti effettuati tramite carta: migliaia i consumatori che si sono visti rispedire al mittente i propri tentativi di pagamento. Le maggiori problematiche si sono palesate nel Regno Unito, dove è intervenuta persino la Banca d’Inghilterra, sovrintendente ai servizi di e-payment, per cercare di individuare il problema e risolverlo.[…]