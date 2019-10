ALLERTA METEO della Protezione Civile: nubifragi in SICILIA, scuole chiuse e un disperso

Il maltempo arriva al Sud Italia, temporali e nubifragi nelle prossime ore

Non c’è tregua per l’Italia, che anche nella giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, dovrà fare i conti con il maltempo intenso. La responsabile di questa fase di maltempo è ancora una volta la goccia di aria fredda in quota che nei giorni scorsi si è isolata sulle Baleari muovendosi poi verso la Sardegna: i primi effetti del peggioramento meteo si sono avuti appunto sull’Isola e al Nord Ovest, già flagellato da temporali e nubifragi ad inizio settimana, mentre ieri le precipitazioni si sono estese a tutto il Centro Nord raggiungendo anche la Sicilia. Con la goccia che ora insiste ancora sul Mediterraneo centrale, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, nelle prossime ore sarà la volta soprattutto del Sud Italia ad essere intessato dal maltempo, con in particolare Sicilia e Calabria che saranno flagellate da temporali e locali nubifragi.

Allerta rossa della Protezione Civile sulla Sicilia sud orientale

Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, una delle zone più colpite dal maltempo quest’oggi sarà in particolare la Sicilia, dove è in vigore il massimo grado di allerta, ovvero quella rossa, della Protezione Civile. C’è infatti una elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico sulle zone della Sicilia nord orientale, versante tirrenico e isole Eolie, sud orientale, versante Stretto di Sicilia,sud orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, centro meridionale e isole Pelagie, nord orientale, versante ionico. Non si esclude che nell’arco delle 24 ore su queste zone possano cadere fino a 300 mm di pioggia, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, con acquazzoni, temporali e locali nubifragi.

Scuole chiuse in 5 province in Sicilia, un disperso nell’agrigentino

La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per quello che riguarda i settori cento orientali della Sicilia, con acquazzoni, temporali e locali nubifragi. In seguito a questo avviso per condizioni meteo avverse, sull’Isola è stato stabilito che le scuole rimanessero chiuse quest’oggi in ben 5 province. A Catania, Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, nelle Eolie, a Canicattì, Palma di Montechiaro e Naro, Enna, Leonforte, Troina e Messina sono state sospese le attività didattiche, anche quelle universitarie. Già questa mattina arrivano le prime notizie di temporali intensi sulla Sicilia, i quali hanno già provocato diversi disagi con allagamenti diffusi: come detto, la zona più colpita sarà quella orientale ma tutta l’Isola dovrà fare i conti con il maltempo. Purtroppo c’è anche la notizia di un disperso: a Licata, nell’agrigentino, non si hanno più notizie di un 80enne, il quale potrebbe essere caduto nel fiume Salso.