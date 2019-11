ALLUVIONE CALABRIA – Nubifragi stanno flagellando l’Italia: accumuli superiori ai 200 millimetri, frane e allagamenti. Zone colpite

Maltempo: è allerta rossa su Sicilia e Calabria

Violenta ondata di maltempo in atto sull’Italia, con nubifragi, grandinate e venti oltre i 100 km/h, con la protezione Civile che è stata costretta a diramare numerose allerte meteo. La perturbazione, come visibile anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, colpirà in particolare il meridione per poi salire un po’ più attenuata verso il resto della penisola. Una profonda depressione al suolo, inserita in un canale depressionario presente sulla nostra penisola, è collocata nei pressi del basso Tirreno, con minimi di pressione sino a 989 hPa e sta determinando condizioni di tempo perturbato in gran parte dell’Italia, ad esclusione del nordovest.

Alluvione in Calabria, situazione difficile

Una delle situazioni più difficili, è al sud Italia, nel settore ionico, tra Calabria Basilicata e Puglia, dove nel giro di 12 ore si sono superati anche i 200 millimetri di pioggia. Proprio in Calabria, tra la serata di ieri e la mattinata odierna, sono caduti anche 200 mm di pioggia, soprattutto nella zona della Sila e nella parte interna, ma la situazione resta difficile anche lungo la costa ionica, con accumuli superiori ai 100 mm. Come riportato da “ansa,it”, sempre la costa ionica calabrese, questa mattina è stata colpita da una serie di violenti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento, che hanno provocato allagamenti di strade e scantinati, cadute di alberi, cartelloni pubblicitari e tegole.

Frane, allagamenti e scuole chiuse

Oggi risulterà una giornata particolarmente difficile per molte regioni italiane, con temporali, nubifragi e venti superiori ai 100 km/h. Inoltre, le scuole resteranno chiuse in diverse città italiane, come: Brindisi, Catania, Catanzaro, Crotone, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Vibo Valentia. Sempre in Calabria, particolare attenzione è rivolta alle zone a ridosso del litorale, dove si segnalano violente mareggiate e la situazione rimarrà difficile anche per le prossime ore. Non sono mancati interventi dei vigili del fuoco hanno provveduto anche al recupero di autovetture impantanate nel catanzarese e nel reggino.