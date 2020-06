Meteo, fenomeni estremi all’estero, stabilità in Italia

Condizioni meteorologiche di prevalente stabilità con cieli spesso sereni o poco nuvolosi in Italia, ma lo stesso non si può dire per l’estero. Da segnalare, infatti, nelle scorse ore una super grandinata a Calpalulpan in Messico, l’alluvione in Ucraina e quella in Turchia. Non mancano, insomma, i fenomeni estremi nel mondo, mentre in Italia ci avviamo verso la vera e propria estate, anche se c’è qualche eccezione: nella giornata di ieri non sono mancati fenomeni piovosi in alcune aree interne di Calabria e Sicilia jonica, ma anche sulla catena montuosa dei Nebrodi, sulle Alpi occidentali del Piemonte e sulle Alpi marittime.

Alluvione si abbatte sull’Ucraina occidentale, tre morti e centinaia di sfollati – VIDEO

Un’alluvione provocata dalle forti piogge degli ultimi giorni ha causato, quest’oggi, la morte di tre persone, mentre altre centinaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni in Ucraina occidentale. È quanto si legge su Ansa.it, che riferisce anche le parole del ministero dell’Interno ucraino: l’alluvione, stando a quanto riportato, interessa circa 5.000 abitazioni e ha costretto poco meno di 1.000 persone a lasciare la zona.

Evacuato anche un ospedale

L’alluvione abbattutasi quest’oggi sull’Ucraina occidentale – proprio mentre un’altra alluvione colpiva la Turchia – ha colpito maggiormente la regione di Ivano-Frankivsk, la cui omonima capitale conta più di 200mila abitanti. Tra i numerosi edifici evacuati a causa dell’alluvione c’è da segnalare l’ospedale di Galych, piccola città di poco più di 6mila abitanti, situata lungo il Dnestr (conosciuto in italiano anche come Nistro), fiume lungo 1.370 km e conj un bacino idrografico di 80.000 km che scorre tra Ucraina e Moldavia.