ATTENZIONE, dopo un CALDO da RECORD arriva ora la TEMPESTA INVERNALE con venti URAGANICI. Ecco cosa sta accadendo in NORVEGIA

Italia e tutta l’Europa centro-occidentale sotto gli effetti dell’Anticiclone azzorriano

La nostra Penisola così come tutta l’Europa centro-occidentale si trova ormai da diversi giorni avvolta da una coltre anticiclonica, grazie all’Alta pressione di origine azzorriana che dalle omonime Isole si estende fino alle nostre latitudini. Ciò ha apportato nei giorni trascorsi condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, mentre nelle prossime ore inizierà a mostrare dei segnali di cedimento grazie ad un flusso umido in ingresso dai quadranti nordoccidentali, che porterà qualche pioggia di debole intensità sull’alto e basso versante tirrenico tra la serata di oggi e quella di domani sabato 4 gennaio.

Caldo record ieri in Norvegia, +19°C a Sunndalsora

Nella giornata di ieri avevamo già parlato in un articolo a parte delle notevoli temperature massime che si erano registrate ieri in Norvegia e nel Circolo Polare Artico, dove si raggiunsero punte fino a +11,4°C a oltre 250 metri di altezza. Nella giornata di oggi è stato accertato un record di caldo: con i +19°C misurati ieri a Sunndalsora infatti, è stato ritoccata la temperatura più alta mai registrata nella nazione nel mese di Gennaio e, più in generale, nei mesi invernali (il record precedente era di +17,9°C a Tafjord nel 1989 stando a ciò che riporta il NOAA).

In Scandinavia un inizio 2020 estremo

Gli eventi estremi in Norvegia e in Scandinavia sono finiti qui? Assolutamente no, poiché come vedremo nel corso dei successivi paragrafi, dopo una giornata molto più tipicamente estiva anziché invernale in Norvegia, oggi si trova alle prese con l’arrivo di un ciclone extratropicale. Un inizio 2020 dunque “col botto” sotto il profilo meteorologico in Scandinavia e soprattutto per la Norvegia.