Coronavirus: assembramenti e poco rispetto delle regole a Misano Adriatico, scatta la chiusura della Villa delle Rose e maxi multa

Coronavirus, nuova chiusura di un locale

Prosegue senza alcuna sosta la lotta contro il virus nel nostro paese mentre si accentuano i focolai. Inutili le raccomandazioni, sappiamo bene come bisogna comportarci ma alcuni nonostante questo sembrano non rispettare minimamente alcuna precauzione. Tornano a crescere i positivi in alcune regioni italiane in una situazione complessivamente stabile da giorni. Molti i focolai individuati anche negli ultimi giorni da nord a sud, molte anche le chiusure e le multe che sono state fatte ad alcuni locali proprio per il poco rispetto delle regole e assembramenti. Un ultimo provvedimento è stato effettuato a Misano, dove un locali è stato temporaneamente chiuso proprio a causa di assembramenti. Come riportato da va.news-republic.com, verbale da 800 euro e stop alle danze per 5 giorni a Villa delle Rose, la discoteca di Misano, che questa volta dovrà chiudere i battenti. FOCOLAIO INDIVIDUATO IN OSPEDALE

Chiusura locale a Misano e multa da 800 euro

Come detto, sotto i riflettori c’è stata una discoteca di Misano Adriatico, comune in provincia di Rimini che proprio a causa del poco rispetto delle misure anti Covid-19 è stata chiusa. Decine e decine di giovani erano ammassati in attesa di entrare nel locale ma anche sulla pista da ballo la situazione non era migliore e le persone che indossavano mascherina erano davvero molto poche. Al termine degli accertamenti, nel pomeriggio di ieri alla Villa delle Rose sono tornati i carabinieri per notificare un verbale da 800 euro, il doppio della sanzione minima poichè non prima volta e anche la chiusura del locale per almeno 5 giorni. Da valutare, inoltre, la proroga di chiusura per tutto il mese di agosto.

Focolai da nord a sud, si espande quello campano

Cresce il focolaio nel Cilento dove un altro bambino è stato risultato positivo. Diverse le località del Cilento alle prese quindi con dei micro focolai. Come riportato da ilfattovesuviano.it, il piccolo infetto frequenta pure lui, come il resto dei coetanei risultati positivi, la ludoteca di Caprioli. I tamponi eseguiti hanno permesso di scoprire quanto accaduto e quindi anche questo singolo caso. A quanto pare la mamma lavora in una struttura turistica e non si tratta della prima volta che accade una cosa simile. La stessa situazione si era verificata giorni fa quando era risultato positivo un altro bambino in zona. Nel frattempo si sta ricostruendo la rete dei contatti per stabilire le persone frequentate e gli isolamenti. NUOVO DPCM IL 9 AGOSTO