Coronavirus Sicilia, Musumeci emette una nuova ordinanza: “Tamponi a chi rientra da Spagna, Grecia e Malta”

Coronavirus, dal 1° luglio ok a spostamenti in 15 Paesi extra-Schengen

Domani saranno ormai trascorsi cinque mesi da quel 10 marzo, data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sottoscrisse un DPCM secondo cui era stata posta la quarantena obbligatoria per l’Italia intera. Dopo l’inizio della fase 2, in vigore dal 4 maggio, a partire da lunedì 18 maggio c’è stata la riapertura di alcune attività, mentre dalla giornata di mercoledì 3 giugno è subentrato un nuovo e ulteriore allentamento delle misure restrittive con liberi spostamenti all’interno del Paese e dell’Ue e l’abolizione dell’autocertificazione. Da mercoledì 1° luglio inoltre, l’Ue ha aperto le frontiere a 15 Paesi tra cui ci sarebbe anche la Cina, ma solo nel caso in cui essa garantisse la reciprocità. Iniziativa alla quale non ha aderito pienamente l’Italia che pone l’obbligo di quarantena per chi arriva da questi Paesi extra-Ue.

Il virus continua a correre nel mondo, autorità sanitarie mantengono alta la guardia

Mentre la situazione epidemiologica del nostro Paese appare da diverse settimane sotto controllo (malgrado un lieve accenno di ripresa negli ultimi giorni) nel resto del mondo il contagio continua invece a crescere e totalmente si contano ormai oltre 20 milioni di contagiati in tutto il globo. E’ per questo e anche per l’insorgere di focolai nuovi ogni giorno in Italia (che indicano una circolazione del covid-19 ancora attiva nello stivale) che le autorità sanitarie mantengono e fanno mantenere alto il livello di attenzione. L’ultimo focolaio scoperto è quello ritrovato vicino la città di Napoli.

Sale l’indice RT in Sicilia, Musumeci firma la nuova ordinanza: “Obbligo di tamponi per rientri da Spagna, Grecia e Malta”

E’ di qualche giorno fa la notizia che l’indice RT della Sicilia è tornato a salire toccando il valore di 1,62, valore più alto di tutta Italia. Ciò ovviamente non ha mancato di fare infuriare il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci che nella giornata di oggi, stando a quanto riporta il sito “gds.it” avrebbe firmato una nuova ordinanza: dato che molti dei contagi rientrano e rientravano da Paesi come Spagna, Grecia, Malta, è stato dunque deciso che chi rientrerà da venerdì 14 agosto da questi Stati che per questo divengono a rischio, dovrà venir sottoposto obbligatoriamente al test del tampone. L’ordinanza avrà validità fino al 10 settembre.