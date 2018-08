Dazn è il «Netflix dello Sport», ma c’è il problema del segnale che arriva con 40 secondo di ritardo

Dazn, l’elenco di partite trasmesse in esclusiva in internet | Il problema dei 40 secondi di ritardo del segnale – Con la Supercoppa di Francia è partita la storia di Dazn sul mecato italiano. Possiamo definire Dazn il «Netflix dello Sport» e infatti trasmette tutti i suoi contenuti in streaming. La piattaforma nasce nel 2015 e appartiene al britannico Perform Group, di proprietà di Len Blavatnik. Le partite si possono vedere sia live (in diretta) sia on demand, dopo aver sottoscritto un abbonamento. Nel suo palinsesto erano già disponibili 8.000 eventi, tra cui Liga, Premier League, Nba. E la nostra Serie A, ma solo all’estero nelle aree in cui era attiva, ovvero Austria, Svizzera e Giappone. Mentre appena due mesi prima dall’inizio del campionato, Dazn si è aggiudicata uno dei tre pacchetti anche per i diritti in Italia della Serie A, dal 2018 al 2021, con un investimento di 193,3 milioni. Gli altri due se li è aggiudicati Sky per 780 milioni.

Per quanto riguarda le prime tre giornate, di cui sono già stati annunciati gli orari di ciascuna partita, qui il calendario di ciò che verrà trasmesso su Dazn e su Sky.

La prima giornata (18-19 agosto)

Su Dazn

Lazio-Napoli (sabato alle 20.30)

Sassuolo-Inter (domenica alle 20.30)

Parma-Udinese (domenica alle 20.30)

Su Sky

Chievo-Juventus (sabato alle 18.00)

Torino-Roma (Domenica alle 18.00)

Bologna-Spal (domenica alle 20.30)

Empoli-Cagliari (domenica alle 20.30)

Milan-Genoa (domenica alle 20.30)

Sampdoria-Fiorentina (domenica alle 20.30)

Atalanta-Frosinone (lunedì alle 20.30)

La seconda giornata (25-26 agosto)

Su Dazn

Napoli-Milan (sabato alle 20.30)

Spal-Parma (domenica alle 18.00)

Frosinone-Bologna (domenica alle 20.30)

Su Sky

Juventus-Lazio (sabato alle 18.00)

Cagliari-Sassuolo (domenica alle 20.30)

Fiorentina-Chievo (domenica alle 20.30)

Genoa-Empoli (domenica alle 20.30)

Inter-Torino (domenica alle 20.30)

Udinese-Sampdoria (domenica alle 20.30)

Roma-Atalanta (lunedì alle 20.30)

La terza giornata (1-2 settembre)

Su Dazn

Parma-Juventus (sabato alle 20.30)

Fiorentina-Udinese (domenica alle 18.00)

Chievo-Empoli (domenica alle 20.30)

Su Sky

Milan-Roma (venerdì alle 20.30)

Bologna-Inter (sabato alle 18.00)

Atalanta-Cagliari (domenica alle 20.30)

Lazio-Frosinone (domenica alle 20.30)

Sampdoria-Napoli (domenica alle 20.30)

Sassuolo-Genoa (domenica alle 20.30)

Torino-Spal (domenica alle 20.30)

Alla pagina successiva il problema dei 40 secondi di ritardo del segnale.