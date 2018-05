DIRETTA / Giro d’Italia 2018, 3^ tappa live 6 maggio: percorso e altimetria | Orari tv e classifica generale

Domenica 6/05 va in scena la 3^ tappa del Giro d’Italia 2018: da Be’er Sheva ad Eilat. Info tv e streaming, percorso e risultati

Si rimane in Israele, ancora una tappa abbastanza semplice, interamente nel deserto del Negev. Partenza da Be’er Sheva alle 11:40, arrivo ad Eilat tra le 16:45 e le 17:15, per un totale di 229 km. Qualche possibile insidia nell’attraversamento del Ramon Crater. Un solo gran premio della montagna, di quarta categoria, dopo 128 km. Finale tutto in discesa fino al traguardo, dov’è attesa un’altra volata. Da segnalare a 1.6 km dall’arrivo un’inversione di marcia intorno ad una rotatoria. Ultima curva a 350 km dal traguardo.

Giro d’Italia 2018, programmazione tv – Il Giro d’Italia sarà visibile sia tramite i canali Rai che su Eurosport. Per quanto riguarda la Rai, appuntamento alle 11:30 con il primo collegamento su Rai Sport; poi si proseguirà alle 13:45, prima di passare la linea a Rai 2, che dalle 14:30 trasmetterà la tappa in diretta. Su Eurosport diretta dalle 12:30 fino al termine della tappa. Live streaming tramite sito e app ufficiale Rai ed Eurosport Player.