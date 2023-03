Estrazione Lotto oggi 18 marzo 2023, Superenalotto – Previsioni meteo Italia 19 marzo

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni su Liguria e Alpi occidentali, con neve oltre i 1500-1700 metri. Al pomeriggio piogge in estansione su Liguria ed Emilia Romagna, per lo più invariato sulle altre altre regioni. In serata instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, più compatta sul versante tirrenico, con deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio piogge sparse tra Umbria, Toscana e Alto Lazio, asciutto altrove con nubi sparse. In serata nuvolosità in ulteriore aumento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto tra Abruzzo e Basso Lazio. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e piogge sparse sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nessuna variazione attesa. In serata tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in graduale aumento. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.