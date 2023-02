Estrazione Million Day e Million Day Extra ieri e oggi 1 febbraio 2023 in diretta

Estrazione Million Day e Million Day Extra di ieri e oggi, mercoledì 1 febbraio 2023: numeri vincenti

In quest’articolo, alle ore 20:30 seguiremo in diretta l’estrazione Million Day del 1 febbraio 2023 e l’estrazione Million Day Extra. Per giocare basta 1 euro e si possono scegliere 5 numeri sui 55 disponibili. L’extra è una possibilità in più per rimettere in gioco gli stessi numeri giocati al costo di un ulteriore euro. L’estrazione avviene tutti i giorni e se si indovinano cinque numeri si vince il premio massimo pari a 1 milione di euro. Si può vincere anche azzeccando 4, 3, o 2 numeri. Inoltre, le previsioni meteo Italia di giovedì 2 febbraio.

Fino ad oggi ci sono stati 236 vincite da 1 milione di euro, l’ultima risale a giovedì 26 gennaio 2023, prima dell’anno in corso.

Estrazione Million Day oggi 1 febbraio 2023

Numeri vincenti:

Numeri vincenti extra:

Estrazione Million Day ieri 31 gennaio 2023

Numeri vincenti: 16 46 25 51 47

Numeri vincenti extra: 19 27 28 22 44

CONTINUA A LEGGERE

Previsioni meteo Italia domani, giovedì 2 febbraio 2023

Al Nord: Nubi basse e foschie al mattino sulle regioni di nord-est, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, ancora addensamenti tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi basse tra Toscana e Lazio, sole pieno altrove. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.