Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 1° ottobre 2020: numeri vincenti, risultati, almanacco e previsioni meteo

In quest’articolo potete consultare i risultati delle estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto di oggi, giovedì 1° ottobre 2020. Il jackpot per l’estrazione odierna è di 45 milioni e 600mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto è datato 7 luglio 2020, quando un fortunato giocatore di Sassari ha riscosso una super vincita di poco inferiore a 60 milioni di euro. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Ecco quali sono i numeri ritardatari del Lotto: col maggiore ritardo in assoluto c’è il 24 che non esce a Napoli da 134 estrazioni e il 28 che manca a Bari da 131 concorsi. Vedi anche le estrazioni del Lotto del 29 settembre 2020: i numeri vincenti.

Estrazioni Superenalotto giovedì 1° ottobre 2020

Combinazione vincente: 7 31 38 52 61 75

Numero Jolly: 51

Superstar: 19

Estrazioni Lotto giovedì 1° ottobre 2020

BARI 88 21 77 69 70

CAGLIARI 11 15 74 51 4

FIRENZE 30 8 68 32 37

GENOVA 3 21 15 42 36

MILANO 25 87 17 6 78

NAPOLI 73 43 87 18 52

PALERMO 24 72 33 87 85

ROMA 82 14 74 8 2

TORINO 23 90 31 3 5

VENEZIA 31 40 48 63 29

NAZIONALE 18 87 29 13 10

Previsioni meteo Italia venerdì 2 ottobre 2020

Al Nord al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge sparse, anche intense su Liguria e Lombardia, più asciutto solo sulla Romagna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e acquazzoni diffusi localmente anche a carattere di nubifragio specie al Nord-Ovest. In serata condizioni di maltempo su tutti i settori con temporali anche intensi specie al Nord-Ovest e a ridosso delle Alpi. Al Centro al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni con locali piogge sulla Toscana, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge sulla Toscana, più asciutto ma con molte nuvole in transito altrove. In serata si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi sull’alta Toscana, più asciutto altrove. Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul Salento. Al pomeriggio locali piogge sulla Sardegna occidentale, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata ancora deboli piogge sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove.