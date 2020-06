Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 4 giugno 2020: tutti i numeri vincenti | Meteo e almanacco del giorno

Abbiamo pubblicato su questa pagina l’esito delle estrazioni di Lotto e Superenalotto della giornata di oggi, giovedì 4 giugno 2020 . Il jackpot per quest’estrazione del Superenalotto sale a 46 milioni 200mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto è stato centrato il 28 gennaio 2020 e fruttò oltre 68 milioni di euro ad un fortunato giocatore di Arcola, in provincia di La Spezia. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria sempre con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Il numero col maggiore ritardo in assoluto per quanto riguarda il Lotto è il 38 che non esce a Genova da 150 estrazioni. Segue il 45 che a Bari non esce da 121 concorsi mentre il 39 non viene estratto a Firenze da 89 estrazioni. Leggi anche anche le estrazioni del Lotto del 3 giugno 2020: i numeri vincenti.

Previsioni meteo Italia giovedì 4 giugno 2020

Al nord Italia al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con temporali intensi su Alpi nord occidentali e Liguria, fenomeni più deboli altrove. Al pomeriggio temporali e locali nubifragi in estensione a gran parte delle regioni con precipitazioni meno intense soltanto su Emilia-Romagna e Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di maltempo ma con miglioramento a partire dal Nord Ovest. Temperature stabili o in calo. Al centro al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni salvo locali piogge in Toscana. Al pomeriggio variabilità sparsa con locali acquazzoni sull’alto Tirreno. In serata rapido peggioramento con temporali diffusi sulle coste tirreniche centro-settentrionale, più asciutto invece sull’Adriatico. Temperature stabili o in aumento. Al sud e sulle isole al mattino ampie schiarite su tutte le regioni con innocue nubi su Campania, Molise e Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in aumento sui settori peninsulari e Sardegna ma sempre con tempo asciutto. In serata peggiora sulle isole maggiori con piogge o temporali, più asciutto altrove ma con nubi in progressivo aumento. Temperature in aumento.