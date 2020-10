Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 8 ottobre 2020: tutti i numeri vincenti, risultati, almanacco e previsioni meteo

Anche oggi abbiamo seguito le estrazioni del Lotto e pubblicato su questa pagina tutti i numeri vincenti. Potrete leggere anche la combinazione vincente del SuperenaLotto di oggi, giovedì 8 ottobre 2020. Il jackpot per quest’estrazione ammonta a 48 milioni e 600mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto è datato 7 luglio 2020, quando un fortunato giocatore di Sassari ha riscosso una super vincita di poco inferiore a 60 milioni di euro. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Ecco quali sono i numeri ritardatari del Lotto: col maggior ritardo in assoluto c’è il 24 che non esce a Napoli da 137 estrazioni e il 28 che manca a Bari da 134 concorsi. Vedi anche le estrazioni del Lotto del 6 ottobre 2020: i numeri vincenti.

Previsioni meteo Italia venerdì 9 ottobre 2020

Nuvolosità in transito su tutti i settori del nord in mattinata ma senza fenomeni di rilievo; ancora nubi, più consistenti al nord-ovest, anche al pomeriggio; in serata ancora condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento al nord-ovest. Al centro nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza precipitazione; nuvolosità in aumento al pomeriggio nelle zone settentrionali di Toscana e Marche, locali schiarite altrove; in serata nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e Marche. Innocui addensamenti in mattinata al sud su Campania e Molise, asciutto altrove con sole prevalente; al pomeriggio tempo asciutto con nubi sparse e schiarite; bel tempo in serata con qualche nube con Sardegna, Molise e Campania.