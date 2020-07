Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 21 luglio 2020: numeri vincenti e previsioni meteo

In quest’articolo, a partire dalle ore 20, troverete i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e Superenalotto di oggi, martedì 21 luglio 2020. Il jackpot per l’estrazione odierna è di 16 milioni e 100 mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto risale proprio a pochi giorni fa, al 7 luglio 2020, e fruttò una vincita di poco inferiore a 60 milioni di euro ad un fortunato giocatore di Sassari. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Il numero col maggiore ritardo in assoluto per quanto riguarda il Lotto è il 38 che non esce a Genova da 170 estrazioni e il 75 che manca a Venezia da 109 concorsi. Vedi anche le estrazioni del Lotto del 18 luglio 2020: i numeri vincenti.

Almanacco del giorno, martedì 21 luglio 2020

Oggi il sole è sorto alle ore 5:50 circa e tramonterà alle ore 20:30 circa. Nella giornata di martedì 21 luglio 2020 la Chiesa festeggia San Lorenzo da Brindisi (Sacerdote e Dottore della Chiesa), San Daniele (Profeta), Sant’Alberico Crescitelli (Missionario e Martire), Sant’Arbogasto (Vescovo) e Santa Prassede di Roma (Vergine e Martire). Fra i personaggi illustri nati in questa giornata spiccano lo scrittore Ernest Hemingway (1899), l’attore Robin Williams (1951) e il comico/politico Beppe Grillo (1948). Il 21 luglio 1946 fu vinta in Italia la prima schedina Sisal della storia: ad aggiudicarsi la somma di 463.846 lire, per aver indovinato l’esito di ben dodici partite di calcio, fu un impiegato di nome Emilio Blasetti. Il 21 luglio 1960, inoltre, Sirimavo Bandaranaike (esponente politico dello Sri Lanka) fu la prima donna a venir insignita della carica di Primo Ministro di uno stato, in questo caso quello asiatico.

Previsioni meteo Italia mercoledì 22 luglio 2020

Diamo uno sguardo alle previsioni meteo in Italia per la giornata di mercoledì 22 luglio 2020. Al Nord al mattino molte nubi sui settori alpini con locali temporali lungo i rilievi a confine tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio instabilità in aumento al Nord-Est con temporali sparsi su Lombardia orientale, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli, più asciutto altrove. In serata fenomeni diffusi su buona parte delle regioni con temporali anche intensi sulla Pianura Padana. Al Centro al mattino cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con locali addensamenti sulle zone interne dell’Abruzzo. In serata nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite ovunque. Al Sud e sulle Isole al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento sulle zone interne dell’Appennino meridionale ma senza fenomeni associati. In serata persistono condizioni di stabilità prevalente ovunque.