Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, sabato 19 settembre 2020: numeri vincenti, almanacco e previsioni meteo

In quest’articolo, a partire dalle ore 20.10, troverete i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e SuperenaLotto di oggi, sabato 19 settembre 2020. Il jackpot per l’estrazione di oggi è di 40 milioni e 700mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto è datato 7 luglio 2020 quando un fortunato giocatore di Sassari ha riscosso una super vincita di poco inferiore a 60 milioni di euro. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Ecco quali sono i numeri ritardatari del Lotto: col maggiore ritardo in assoluto c’è il 24 che non esce a Napoli da 129 estrazioni e il 28 che manca a Bari da 126 concorsi. Vedi anche le estrazioni del Lotto del 17 settembre 2020: i numeri vincenti.

Estrazioni Superenalotto sabato 19 settembre 2020 (a partire dalle ore 20.10)

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazioni Lotto e Superenalotto sabato 19 settembre 2020

BARI



CAGLIARI



FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Previsioni meteo Italia domenica 20 settembre 2020

Al nord al mattino cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi quasi ovunque con deboli piogge sparse ad ovest, maggiori schiarite al Nord Est. Al pomeriggio deboli piogge su Alpi, Appennino e regioni occidentali, stabie altrove. In serata tendenza a precipitazioni meno frequenti, con piogge attese ancora su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Al centro al mattino molte nubi sulla Toscana con deboli piogge sparse, stabile altrove con locali schiarite. Al pomeriggio tempo in lento peggioramento con precipitazioni deboli, assenza di fenomeni soltanto sulle coste adriatiche. In serata piogge sparse ancora presenti su tutte le regioni salvo lungo le coste dell’Abruzzo con maggiore stabilità. Al Sud e sulle Isole al mattino nubi e schiarite su Sicilia e aree peninsulari, maggiori addensamenti in Sardegna. Al pomeriggio tempo ancora stabile su tutte le regioni del meridione. In serata locali precipitazioni attese sul Molise e isole maggiori, stabile altrove con variabilità prevalentemente asciutta. Leggi anche METEO – COLPO grosso dell’autunno in vista? Ecco quando i modelli confermano il cambio