RISULTATI estrazioni Lotto e Superenalotto sabato 3 ottobre 2020: numeri vincenti, almanacco e previsioni meteo

Estrazioni Lotto e Superenalotto sabato 3 ottobre 2020: numeri vincenti, risultati, almanacco e previsioni meteo

In quest’articolo trovate i risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto di sabato 3 ottobre 2020. Il jackpot per quest’estrazione è di 46 milioni e 700mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto è datato 7 luglio 2020, quando un fortunato giocatore di Sassari ha riscosso una super vincita di poco inferiore a 60 milioni di euro. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Ecco quali sono i numeri ritardatari del Lotto: col maggior ritardo in assoluto c’è il 24 che non esce a Napoli da 135 estrazioni e il 28 che manca a Bari da 132 concorsi. Vedi anche le estrazioni del Lotto del 1° ottobre 2020: i numeri vincenti.

Estrazioni Superenalotto sabato 3 ottobre 2020

Combinazione vincente: 5 17 59 61 70 79

Numero Jolly: 52

Superstar: 11

Estrazioni Lotto sabato 3 ottobre 2020

BARI 90 48 11 49 31

CAGLIARI 7 56 50 62 63

FIRENZE 74 88 65 46 66

GENOVA 60 28 22 39 79

MILANO 64 86 68 65 82

NAPOLI 6 35 61 74 51

PALERMO 35 44 48 25 67

ROMA 68 43 57 88 49

TORINO 14 84 49 79 75

VENEZIA 36 90 12 24 74

NAZIONALE 62 10 34 17 4

Previsioni meteo Italia domenica 4 ottobre 2020

Al Nord nubi sparsesenza pioggia con però molta instabilità soprattutto sulle Alpi. In serata si prospetta un nuovointenso peggioramento. Temperature in rialzo con massime tra 19 e 22°C. Al Centro nubi in prevalenza variabile, deboli piogge sugli appennini. In serata ci sarà un peggioramento che arriverà da ovest. Temperature stabili con massime tra 19 e 23°C. Al Sud e sulle Isole tempo prevalentemente sereno nel sud Italia; nubi sparse in Campania e Calabria. Temperature stabili tra 23 e 26°C.