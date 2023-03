Estrazioni Lotto oggi e numeri Superenalotto, martedì 14 marzo 2023

Al Nord: Al mattino residue piogge sparse su Emilia Romagna e Pianura Padana orientale con neve in Appennino fin verso gli 800 metri, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1100-1300 metri, sole prevalente sulle regioni tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni su in Abruzzo con neve fin verso i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni ancora in Abruzzo con neve in calo fino a 700-1000 metri, asciutto altrove con delle velature in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale, asciutto sulla Sardegna e resto della Sicilia. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili specie sulle regioni Peninsulari con neve oltre i 1000-1400 metri, asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Calabria. Neve in Appennino oltre gli 800-1200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.