Meteo Live: in Italia le ultime piogge e rovesci bagnano il Sud prima del ritorno della stabilità grazie all’anticiclone.

Live METEO: ultime piogge e rovesci al Sud ITALIA, poi tempo stabile e temperature in aumento – 15 febbraio 2018 – Come da previsione, un promontorio di alta pressione sta rimontando sul Mediterraneo centro occidentale, determinando condizioni meteo all’insegna del tempo stabile e delle temperature in aumento anche sull’Italia –>guarda qui. Attenzione però che prima dell’anticiclone, le ultime piogge e e i rovesci bagneranno ancora le regioni meridionali questa mattina ed in particolare Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove su quest’ultima sono attesi fenomeni localmente intensi –>clicca qui. Il minimo responsabile di quest’ultima coda di maltempo sull’Italia si allontanerà però rapidamente verso la Grecia, lasciando spazio al ritorno della stabilità anche al Sud, con le temperature che man mano torneranno a salire verso le medie del periodo. […]

