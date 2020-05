Lotto e Superenalotto, estrazioni oggi sabato 30 maggio 2020: i numeri vincenti | Almanacco e meteo del giorno

Estrazioni Lotto e Superenalotto sabato 30 maggio 2020: numeri vincenti e previsioni meteo

In quest’articolo trovate i numeri vincenti delle estrazioni delle estrazioni di Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 30 maggio 2020. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 44 milioni e 800 mila euro. L’ultimo 6 al Superenalotto è stato centrato il 28 gennaio 2020 e fruttò oltre 68 milioni di euro ad un fortunato giocatore di Arcola, in provincia di La Spezia. Si ricorda ai giocatori di tutta Italia di presentarsi in ricevitoria sempre con la schedina già precompilata, al fine di evitare pericolosi assembramenti. Il numero col maggiore ritardo in assoluto per quanto riguarda il Lotto è il 38 che non esce a Genova da 146 estrazioni. Segue il 45 che a Bari non esce da 116 concorsi mentre il 39 non viene estratto a Firenze da 100 estrazioni. Vedi anche le estrazioni del Lotto del 28 maggio 2020: i numeri vincenti.

Almanacco del giorno, sabato 30 maggio 2020

Oggi, sabato 30 maggio 2020, la Chiesa festeggerà i Santi e Beati San Ferdinando III (Re di Leon e di Castiglia), Santa Giovanna d’Arco (Vergine), San Restituto di Cagliari (Vescovo e Martire), Sant’Anastasio di Pavia (Vescovo), Santa Dinfna (Vergine e Martire), Santi Canzio, Canziano e Canzianilla (Martiri), Santi Gavino, Proto e Gianuario (Martiri di Porto Torres). Il 30 maggio 1988 venne istituita l’Agenzia Spaziale Europea. Nel 1924 Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le irregolarità commesse dai fascisti nel corso della campagna elettorale. Il sole è sorto alle 5:39 e tramonterà alle 20:37.

Previsioni meteo Italia oggi, sabato 30 maggio 2020

Diamo uno sguardo alle previsioni meteo del paese per la giornata di oggi, sabato 30 maggio 2020. Al mattino attesi cieli nuvolosi o molto nuvolosi sui settori prealpini con deboli piogge tra Veneto e Trentino, variabile altrove con schiarite. Nel pomeriggio ancora instabilità al Nord Est con piogge sparse o acquazzoni, deboli piogge attese anche sulle Alpi occidentali, mentre in serata precipitazioni sparse sui rilievi, nubi e schiarite altrove. Al Centro ancora residue piogge sulla costa adriatica e basso Lazio, più asciutto altrove. Nel pomeriggio locale instabilità sui rilievi abruzzesi e laziali, ampie schiarite altrove mentre in serata fenomeni in attenuazione sul basso Lazio, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Al Sud e sulle Isole ancora tempo instabile su Molise, Campania, Basilicata e Puglia con deboli piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sui rilievi con piogge o temporali sparsi sulla Puglia centrale, più asciutto sulle coste delle isole maggiori. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari e locali temporali in Sicilia.