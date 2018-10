Piogge intense in tutta Italia: morti madre e figlio, disperso un altro bambino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il maltempo che ha colpito la Calabria

Maltempo al Centro-Sud, due morti a Lamezia Terme per il nubifragio | Si dichiara stato d’emergenza?

Agg. 19.39 É in corso da pochi minuti a Catanzaro un vertice tra le autorità per fare il punto della situazione sul maltempo che da qualche giorno sta colpendo tutta Italia, in particolare il Meridione. Il vertice è presieduto da Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezione civile, voluto dopo la sua visita all’area di San Pietro Lametino. Presente anche il presidente della Regione, Mario Oliverio. Si sta valutando l’ipotesi di chiedere al governo la dichiarazione di stato di emergenza.

Rischio di nubifragi per altri due giorni al Sud e piogge nel weekend anche al centro-nord: è questo il quadro del fine settimana che ci attende. In tutta Italia è in arrivo una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione. A Catania, intanto, scuole chiuse e allerta gialla dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Istituti chiusi anche a Catanzaro, Crotone e Soverato dove l’allerta meteo ha raggiunto il livello arancione. I Vigili del fuoco, dal pomeriggio di ieri, sono stati impegnati in vari interventi di soccorso. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Dopo diverse ore di ricerche sono stati trovati in provincia di Lamezia Terme i corpi di una donna, Stefania Signore, e di uno dei suoi due figli. Ancora disperso l’altro bambino. La donna si trovava sulla sua auto nella zona di San Pietro Lametino, insieme ai due bambini quando è stata sorpresa dal nubifragio. La macchina dei soccorsi si subito attivata per trovare la famiglia. Le ricerche sono effettuate da Polizia, Carabinieri, vigili del fuoco e Protezione Civile che hanno attivato tutti i mezzi possibili per ritrovarli.