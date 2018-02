Maltempo specie al Sud Italia nei prossimi giorni, con rovesci, temporali e neve soprattutto tra venerdì e sabato.

MALTEMPO: attesi rovesci e temporali intensi così come tanta neve al Sud Italia – 07 febbraio 2018 – Sul Mediterraneo centrale è ancora attiva una circolazione depressionaria che in queste ore sta portando maltempo anche intenso sull’Italia, con rovesci, locali temporali così come tanta neve sull’Appennino a quote medio basse. Nei prossimi giorni le condizioni meteo sulla nostra Penisola non cambieranno con sempre tempo instabile e clima invernale da Nord a Sud. In particolare un minimo di bassa pressione è previsto in risalita dal Nord Africa verso l’Italia –>guarda qui, con il maltempo che si concentrerà soprattutto tra Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Qui sono attesi rovesci e temporali localmente intensi già venerdì 9 febbraio, con le precipitazioni che saranno accompagnate anche da forti venti e possibili mareggiate –>clicca qui. Non solo, perché la neve tornerà a cadere in maniera localmente abbondante al Sud, specie tra Sicilia e Calabria, con fiocchi fin sotto i 1000 metri. […]

CLICCA QUI SE NON SEI ANCORA ISCRITTO AL NOSTRO CANALE YOUTUBE: NON PERDERTI NESSUN NUOVO VIDEO!