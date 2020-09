Maltempo Campania, paura a Sarno a causa di una colata di fango, famiglie sfollate a Monteforte Irpino

Meteo Italia: oggi ancora temporali sparsi

Il vortice freddo che sta interessando la Penisola italiana è in attenuazione, ma ancora interessa alcuni settori. In questa ore piogge sparse interessano il Nord-Est, le regioni del medio-basso versante tirrenico e la Sardegna. Nel pomeriggio il maltempo interesserà soprattutto il Centro-Sud con acquazzoni e temporali sparsi. Precipitazioni localmente più intense su basso Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna. Tra la sera e la notte temporali anche sulla Calabria. Migliora al Centro-Nord con nubi sparse e schiarite. Lieve incremento delle temperature al Centro-Nord sia dei valori minimi che di quelli massimi. Leggi anche: PREVISIONI METEO ITALIA: una Domenica di Settembre da RECORD con le temperature sotto i 10°c, ecco dove

Maltempo in Italia, la situazione

Il maltempo ha flagellato in queste ultime ore la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d’aria, neve sui rilievi. Nella laguna di Venezia la marea è sostenuta, con punte massime che domani sera potrebbero raggiungere i 105 centimetri, come riporta Ansa.it. Paura a Sarno, dove a breve verranno evacuate alcune zone cittadine dopo una colata di fango che ha invaso tutto il centro storico. L’agro nocerino sarnese è sott’acqua e sono rimaste allagate aziende agricole invase da acqua e detriti. Lo ha reso noto Coldiretti Salerno. Il maltempo ha sradicato piante, divelto serre, allagato produzioni. Leggi anche: METEO – OTTOBRE al via con una nuova ondata di MALTEMPO per l’ITALIA

La situazione a Sarno

Famiglie sfollate a Sarno e Monteforte Irpino. Inviate oltre 100 brandine dalla protezione civile per i campi. A causa del maltempo a Protezione civile della Regione Campania è al lavoro nelle zone maggiormente colpite a supporto degli enti locali. Le situazioni maggiormente critiche sono a Sarno, dove sono state sfollate 250 persone, e a Monteforte Irpino, presso cui sono state fatte evacuare 10 famiglie. In queste zone i sindaci hanno allestito centri di accoglienza per queste famiglie che al momento non hanno una casa e la protezione civile regionale ha già trasferito complessivamente oltre 100 brandine per supportare i due enti locali. Nella pagina successiva trovate i dettagli sulla colata di fango che ha interessato la zona di Sarno e Monteforte Irpino. Leggi anche: METEO ITALIA – breve pausa in vista poi ecco di nuovo TEMPORALI e NUBIFRAGI