MALTEMPO – Fortissimi venti e mareggiate stanno colpendo l’Italia. Alberi abbattuti e molti danni, salvataggi in extremis nel siracusano

Maltempo e vento forte in Sicilia

Un’ondata artica sta interessando in queste ore i vicini Balcani, sfiorando anche la nostra penisola, in particolare il versante Adriatico e il meridione, dove sono in atto forti venti settentrionali e mareggiate. Proprio il sud risulta la zona italiana maggiormente colpita e tra la Puglia, la Calabria e la Sicilia si sono registrate le condizioni meteo peggiori, con fortissime raffiche di vento e alcune precipitazioni, nevose a quote molto basse.

Mareggiata in Sicilia nel siracusano

Come riportato da qds.it, tra la serata di ieri e la mattinata odierna, forti venti hanno determinato anche delle mareggiate importanti in Sicilia, in particolare lungo la costa orientale. Un diportista di 52 anni di Reggio Emilia è stato soccorso stamane, intorno alle 3.30 dai Vigili del fuoco. La barca dell’uomo è rimasta incagliata negli scogli davanti a Faro Carrozziere, a sud di Siracusa e sono state necessarie alcune ore per portare l’uomo in salvo.

Soccorsi sul posto

Sono state davvero complesse le operazioni di salvataggio ma dopo tanto lavoro tutto si è risolto per il meglio per l’uomo. La barca si trovava in prossimità di un ristorante e le operazioni di recupero non sono state affatto semplici per le condizioni del mare. Una volta messa in salvo, l’uomo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni risultano ora buone. E’ tutta la Sicilia che sta facendo i conti con il forte vento, in particolare il siracusano, palermitano e agrigentino, dove si segnalano numerosi alberi abbattuti e raffiche di vento fin oltre i 100 km/h.