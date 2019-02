Maltempo in Calabria: temporali, nubifragi e allagamenti

Maltempo in Calabria: piogge e temporali anche forti

La violenta perturbazione responsabile dell’intensa ondata di maltempo che ha portato all’esondazione del fiume Reno in Emilia Romagna, si sta spostando verso il sud e nelle prossime ore, come mostrato anche dai modelli del nostro centro di calcolo, forti piogge interesseranno il medio adriatico e il meridione, dove insisteranno ancora fino a tutta la giornata di domani, quando sul settore ionico non sono esclusi forti temporali e nubifragi. Proprio qui, nelle prossime ore saranno da mettere in conto temporali autorigeneranti e in grado di scaricare in poco tempo oltre 50-100 mm di pioggia. A rischio è tutto il settore ionico, in particolare le coste calabresi, Sicilia centro-orientale, Basilicata e Puglia ionica, soprattutto il golfo di Taranto. Nell’immagine allegata, la situazione prevista per la regione Calabria nella serata odierna: si notano piogge e temporali su tutta la regione, più intensi ed anche a carattere di temporale nella parte meridionale.

Rischio nubifragi

Dal radar si vedono già intensi nuclei temporaleschi in movimento da sud verso nord, sospinti da forti venti meridionali che ancora insistono nel settore ionico. Un nubifragio ha colpito poco fa la zona di Reggio Calabria e il crotonese, con locali grandinate annesse; non sono mancati allagamenti e disagi alla circolazione. Maltempo intenso che insisterà per tutta la giornata odierna e gran parte di quella di domani, tanto che la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta. L’avviso prevede, dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 febbraio, precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali della Calabria e su quelli settentrionali ed orientali della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Attesi venti da forti a burrasca in rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Calabria e Sicilia (Fonte: Soverato Web). La situazione sarà di forte maltempo anche per la mattinata e il pomeriggio di domani, con altre occasioni temporalesche in tutto il settore ionico, successivamente invece è prevista un’attenuazione dei fenomeni.