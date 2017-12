Intenso peggioramento meteo in Italia tra 27 e 28 dicembre con piogge, temporali e anche neve a bassa quota. Vediamo l’evoluzione del maltempo.

MALTEMPO ITALIA: 27-28 dicembre intensa perturbazione in arrivo con piogge, temporali e neve, 26 dicembre 2017 – Intenso peggioramento meteo in arrivo nelle prossime ore a causa di una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico e con aria più fredda in quota di estrazione artica. Piogge in arrivo già nella giornata di oggi ma è domani che la fase di maltempo entrerò nel vivo con un minimo di pressione al suolo fino a 985 hPa tra Toscana ed Emilia Romagna. Nelle prossime ore piogge per lo più deboli e intermittenti bagneranno il Nord e le regioni del versante Tirrenico come anche la Sardegna. Fenomeni più intensi poi dalla notte con prima abbondanti nevicate sull’arco alpino –> Guarda qui. Domani Mercoledì 27 dicembre il maltempo colpirà soprattutto il Centro-Nord tra la mattina e la sera con piogge e temporali anche intensi […]