Maltempo in tempo reale: Italia nella morsa di temporali, grandinate e vento. Numerosi danni in Liguria e Campania

MALTEMPO LIVE, aggiornamenti in tempo reale: fronte temporalesco sull’Italia | Violenta grandinata in Liguria

Una perturbazione di matrice nord-atlantica è giunta in Italia e sta generando le condizioni quasi estreme di maltempo sulle regioni italiane. Piogge in arrivo in nottata anche al sud Italia quando il minimo di bassa pressione tenderà man mano a spostarsi verso sud percorrendo il mar Tirreno.

Maxi grandinate in Liguria – L’ondata di maltempo ha già provocato numerosi danni soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, in particolar modo in Liguria. Una delle situazioni più difficili è quella della Riviera ligure, dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 ottobre, si è verificata una maxi grandinata che ha imbiancato strade e case. In provincia di Savona chicchi grandi come sassi sono piovuti sulla zona compresa tra Laigueglia, Alassio e Albenga. Numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per interventi contro la caduta di alberi, allagamenti e soccorso agli automobilisti rimasti letteralmente impantanati nel ghiaccio. Alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Preoccupazione tra gli agricoltori anche in Valle Arroscia dove è in corso la vendemmia: si registrano, infatti, circa 30-40 centimetri di grandine.

Nubifragio a Napoli, tromba d’aria ad Amalfi – Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sull’area a nord di Napoli. Allagamenti nella piana di Licola, al confine tra le località di Pozzuoli e Giugliano, e in diverse zone dei Campi Flegrei. I disagi più gravi si sono verificati però a Giugliano in Campania, con numerose strade del centro storico allagate pesantemente. Pesantissime le conseguenze sul traffico. Nelle prossime ore si farà il bilancio dei danni causati dal maltempo. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale – spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello -. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni”. In alcuni punti del comune campano, e in particolar modo nella zona “monaci”, l’acqua ha raggiunto i 50 cm di altezza. Numerose le proteste dei cittadini su Facebook che segnalano con disappunto l’accaduto. Intorno alle 15 è stato segnalata una tromba d’aria al largo di Amalfi. Il tornado, seppur di piccole dimensioni, è passato al largo della zona di Vettica dirigendosi verso Amalfi e proseguendo poi la sua corsa, prima di esaurire la sua forza, al largo di Maiori.

