MALTEMPO: una perturbazione è in arrivo con acquazzoni e temporali, ecco quando

Inizio di settimana con il cedimento dell’anticiclone sull’Italia

L’anticiclone che ci ha tenuto compagnia nello scorso weekend determinando condizioni meteo all’insegna del tempo stabile e del clima mite sull’Italia, ha ormai spostato i suoi massimi di pressione sull’Europa orientale, come potete vedere anche dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito. La giornata di oggi, lunedì 14 ottobre, vedrà dunque un progressivo peggioramento meteo sull’Italia, con l’anticiclone che cederà il passo sulla nostra Penisola ad una nuova perturbazione in arrivo direttamente dall’Atlantico. Le prime precipitazioni sono attese in particolare a partire dalla serata odierna, con il peggioramento che coinvolgerà dapprima le regioni nord occidentali della nostra Penisola: sul resto dell’Italia il tempo si manterrà più asciutto ma con nuvolosità man mano sempre più compatta.

Perturbazione in arrivo da Ovest, tornano acquazzoni e temporali

Una vasta perturbazione atlantica si allunga dalle Isole Britanniche fin sulla Penisola Iberica, portando maltempo a tratti anche intenso sull’Europa occidentale. Questo fronte si sposterà progressivamente verso Est, raggiungendo anche l’Italia a partire dalla serata odierna: acquazzoni e temporali anche intensi sono attesi sulla nostra Penisola ad iniziare da Nord Ovest, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, con il maltempo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche. Si tratterà, come ormai consuetudine, di un rapido peggioramento meteo: la perturbazione transiterà velocemente, con il maltempo che esaurirà i suoi effetti sull’Italia già mercoledì 16 ottobre.

Maltempo intenso, non si escludono locali nubifragi

Come detto, le prime piogge sono attese già questa sera ma il vero e proprio peggioramento meteo arriverà nelle prime ore di domani, martedì 15 ottobre. La perturbazione raggiungerà infatti l’Italia, portando acquazzoni e temporali specie al Nord Ovest: qui non si escludono locali nubifragi, come spiegato dal nostro meteorologo Francesco Cibelli, soprattutto tra Piemonte e Liguria, fin dal mattino. Con la perturbazione che si muoverà verso Est, il maltempo raggiungerà anche i settori nord orientali al pomeriggio, così come le regioni del versante tirrenico. Anche mercoledì qualche precipitazione continuerà ad interessare l’Italia ed in particolare il Nord Est e il medio basso versante tirrenico: i fenomeni si esauriranno però rapidamente lasciando spazio ad un rapido miglioramento meteo.