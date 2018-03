Torna il maltempo sull’Italia con una nuova perturbazione foriera di rovesci e temporali ma anche di tanta neve per i rilievi.

MALTEMPO: rovesci, temporali e neve in Italia con una nuova perturbazione – 28 marzo 2018 – Tempo in peggioramento sull’Italia, con una vasta perturbazione in arrivo dall’Atlantico che porterà maltempo già da domani, giovedì 29 marzo, ad iniziare soprattutto dalle regioni settentrionali –>guarda qui. Al Nord i rovesci e i temporali più intensi si concentreranno specie sulla Liguria di Levante come su Alpi e Prealpi, con la neve che cadrà fino a 1400-1800 metri. Venerdì il maltempo si farà ancora più intenso estendendosi dal Nord Italia anche al versante tirrenico centrale. Rovesci e locali temporali sono attesi quindi sempre sulle regioni settentrionali, ma pure su Lazio e Toscana: non mancherà qualche pioggia pure su Sardegna e Campania –>clicca qui. La neve cadrà sui rilievi a quote man mano più basse, spingendosi poi sabato 31 marzo fino anche a 1100-1200 metri su Alpi e Appennini centro settentrionali. Questa perturbazione infatti insisterà sull’Italia nella prima parte del weekend, con fenomeni localmente forti fin sulle regioni meridionali. Anche Pasqua quindi sarà compromessa? A pagina 3 tutte le ultime proiezioni per la festa… […]

