METEO a lungo termine: ennesimo ''upper WARMING'', il VORTICE POLARE cambia ASSE, quali conseguenze sull'EUROPA?

I possibili risvolti sull’Europa dell’ennesimo tentativo di attacco al Vortice Polare

Vi stiamo raccontando ormai da diversi giorni, se non settimane, come il Vortice Polare abbia trovato un’elevata robustezza tra troposfera e troposfera dando così vita ad un inverno anonimo su tutto il comparto europeo. Questo ha inevitabilmente causato il superamento della soglia dell’indice NAM (North Anular Mode), che si presenta come una vera e propria cartina al tornasole sullo stato di salute del VPT. Ad oggi non sembrano esserci particolari cambiamenti rispetto a quanto vi abbiamo raccontato, con la trottola che tiene botta a numerosi tentativi di disturbo che arrivano dalla troposfera. Questi, anche denominati warming, si muovono verso la stratosfera attraverso i flussi di calore, cercando così di cambiare le carte in tavola.

L’emissione odierna del modello americano GEFS propone, nel medio-lungo periodo, una nuova azione dirompente di un UPPER WARMING (così chiamato a causa del suo collocamento, ovvero a ”monte” del VP) ruotandogli intorno e modificandogli talvolta l’asse con cui è posizionato. L’ennesimo di questo inverno: potremmo quasi definirlo un tentativo disperato per modificare le sorti di una stagione decisamente anonima non solo sul nostro paese ma su tutta l’Europa. Quali sono le possibili conseguenze?

Il modello americano mostra chiaramente come l’intenso riscaldamento stratosferico ruoti intorno al VPS andandone a modificare in maniera significativa il suo asse. Questo potrebbe andare a favorire, con grandissimo ritardo, l’arrivo di gelo e neve sui settori più orientali del continente europeo e la conseguente formazione di un esteso snowcover. La copertura nevosa sull’est Europa è infatti uno dei principali motori che andrebbe ad azionare la presenza dell’anticiclone russo-siberiano, unica vera forza in grado di rallentare ed eventualmente deviare l’azione della corrente a getto.