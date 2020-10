METEO – Acqua alta a VENEZIA, al via le operazioni di sollevamento del MOSE; il VIDEO dell’evento storico

Non solo piogge ed alluvioni, ma è anche il forte vento ad interessare gran parte dell’Italia . La profonda ciclogenesi presente sulla Francia, ha accentuato il gradiente barico orizzontale sul Mediterraneo centrale, richiamando tese correnti meridionali; se sul Piemonte attualmente si registrano valori pressori al suolo di 992 hPa, sulle coste ioniche si raggiungono i 1010 hPa, ovvero un gradiente barico orizzontale di quasi 20 hPa sull’Italia. Correnti tese di scirocco e libeccio stanno interessando quindi gran parte dell’Italia, con le raffiche che hanno raggiunto gli 80 km/h su Sicilia, Liguria e coste alto laziali. Raffiche fino a 60-65 km/h anche sull’alto Adriatico, con l’allerta acqua alta tornata per la città di Venezia, dove sono iniziate le operazioni storiche del sollevamento del Mose; nella prossima pagina faremo un ulteriore approfondimento con un video delle operazioni in corso.

Meteo – La situazione meteorologica in Italia è decisamente compromessa su parte delle regioni settentrionali. Piogge incessanti ed a tratti a carattere di nubifragio hanno interessato ininterrottamente per 24-36 ore le regioni di nordovest; tra le aree più colpite c’è il verbano, il cuneese e la Liguria di Ponente con accumuli pluviometrici che occasionalmente hanno superato una soglia storica di 600 mm! Inevitabili le ripercussioni sui corsi d’acqua esondati in più punti; il Roja in particolare ha rotto gli argini a Ventimiglia, inondando la città . Il maltempo darà una breve tregua nelle prossime ore su queste regioni, ma nuove piogge sono attese nei prossimi giorni.

Acqua alta a Venezia, al via le operazioni di sollevamento del Mose

Come spesso accade in concomitanza di un intenso peggioramento del tempo sull’Italia, le tese correnti meridionali ed un calo della pressione determinano il ritorno del fenomeno dell’acqua alta sulla città di Venezia. Secondo le ultime rilevazioni, attualmente si misurano circa 117 cm a Diga Lido, ma secondo il bollettino della marea a Venezia è previsto un picco massimo di 130 cm attorno alle ore 12:05, ovvero marea sostenuta. Per la prima volta in assoluto, nella giornata odierna sono state messe in funzione le barriere del Mose per contenere la marea; le operazioni sono iniziate già nel corso del mattino, portando alla luce le 78 paratoie, e proseguiranno anche nelle prossime ore. In basso vi proponiamo il video della storia entrata in funzione del Mose.