METEO – ACQUAZZONI e forti NEVICATE a BASSA QUOTA in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo in peggioramento in Italia quest’oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono in netto peggioramento a partire già dalle prime ore della nottata odierna e dalle regioni settentrionali, per effetto di una nuova perturbazione di stampo artico marittima in arrivo in Italia. La saccatura nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale, affonderà nel Mediterraneo centrale estendendo il suo raggio d’azione anche sulle regioni centrali e la Campania.

Stop alla fase di prevalente stabilità

La fase di prevalente stabilità che ha visto interessare la nostra Penisola per tutta (o per gran parte) della seconda decade di dicembre sta gradualmente finendo in favore di un nuovo peggioramento che ha tutta l’aria di presentare connotati prettamente invernali. Infatti, il maltempo non si manifesterà solo attraverso l’arrivo delle piogge, ma anche delle nevicate a bassa quota, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Acquazzoni e nevicate a bassa quota in arrivo nelle prossime ore

Nelle prossime ore dunque le condizioni meteo sono destinate ancora al peggioramento, con l’estensione del maltempo che arriverà ad interessare anche i settori centrali e parte di quelli meridionali. Al nord e in particolare sulla pedemontana emiliana i principali centri di calcolo prospettano una seconda parte di giornata foriera di precipitazioni, con fenomeni anche intensi con quota neve in progressivo abbassamento fin sui 300/400 metri. Dove colpiranno invece le piogge?