METEO – ACQUAZZONI e locali NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città colpite

Acquazzoni e locali nubifragi tra basso Lazio e alta Campania

E’ dalle prime ore della giornata odierna che si susseguono acquazzoni a tratti anche a carattere di nubifragio sulle aree del basso Lazio, in particolare in quelle del pontino meridionale (dove si sono registrati diversi disagi). Nelle ultime ore le precipitazioni stanno lentamente traslando verso sudest, in direzione cioè della Campania, dove tra la seconda parte della serata odierna e le prime ore della giornata di domani domenica 15 novembre, si verificheranno piogge e occasionali nubifragi.

Perturbazione in transito nella seconda parte di domani

Nella seconda metà della giornata di domani domenica 15 novembre un cavo atlantico in passaggio rapido sull'Italia innescherà la formazione di un fronte perturbato che inizierà a portare i suoi effetti in parte del nord e del centro in serata. Piogge e acquazzoni sono previsti in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria (soprattutto genovese dove i fenomeni potranno essere più intensi) e in maniera isolata o sparsa su Toscana, Lazio e Umbria. Neve al di sopra dei 1300/1400 metri sull'estremo nordest.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, tendenti a sparse durante la seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna centro-occidentale, Toscana, Sardegna occidentale, Umbria, resto del Lazio e Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Liguria di Levante. Visibilità: nebbie diffuse, nelle ore notturne e mattutine, sulle aree pianeggianti del Nord e localmente nelle zone interne del Centro. Temperature: senza variazioni significative. Venti: localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.