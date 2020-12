METEO – ACQUAZZONI e locali NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco tutte le ZONE COLPITE

Torna il maltempo sull’Italia

Dopo una buona parte di settimana trascorsa all’insegna della stabilità grazie alla netta prevalenza di un campo di Alta pressione sull’Italia, è dalla giornata di ieri che dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico si osserva un peggioramento delle condizioni meteo che riguarda però settori specifici del Paese. Questi sono i settori più occidentali dello stivale e quindi le Isole Maggiori e alcune aree delle regioni nordoccidentali.

Circolazione depressionaria attiva sullo stivale

Il peggioramento delle condizioni meteo in atto dalla giornata di ieri, porta dunque condizioni di maltempo anche e soprattutto quest’oggi, com’era prevedibile dal quadro previsionale disponibile proprio ieri. Nel corso di questa settimana una flebile saccatura di origine atlantica è affondata sul Mediterraneo occidentale e si è poi successivamente spostata verso oriente, in direzione cioè della nostra Penisola. Nonostante non sia in grado di innescare una perturbazione organizzata di minimo depressionario, talvolta questo peggioramento sta portando a fenomeni localmente intensi.

Acquazzoni e locali nubifragi nelle prossime ore

Le condizioni meteo sono destinate ancora a peggiorare nelle prossime ore, quando stando ai principali centri di calcolo, il maltempo non mollerà la presa per nulla: infatti, soprattutto sulla Sicilia jonica e con particolare riferimento alle aree etnee, fenomeni localmente anche a carattere di nubifragio potrebbero caratterizzare la serata odierna. Rovesci e acquazzoni isolati o al più sparsi sul resto del sud, mentre precipitazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo, sono attese anche in alcune zone del nordovest, seppur in graduale miglioramento.