METEO – ACQUAZZONI e locali NUBIFRAGI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Prossime ore piogge e acquazzoni e nevicate in Appennino

Già nelle ultime ore l’azione di una saccatura polare che già ieri aveva portato forti nevicate anche fino in pianura sulle regioni settentrionali, dove non sono mancati danni e disagi ad esse connesse, sta innescando la formazione di un minimo depressionario sull’alto versante tirrenico, responsabili di fenomeni in ingresso dai quadranti occidentali. Nevicate sull’Appennino a partire dai 1100/1300 metri e localmente anche più in basso. Tale trend si confermerà per tutta la serata.

Maltempo al centro-sud, fenomeni isolati al nord

Gli effetti della suddetta saccatura polare si faranno sentire anche nella giornata di domani mercoledì 30 dicembre: nelle prime ore in particolare acquazzoni e locali nubifragi interesseranno la Campania, ma il maltempo risulterà generalmente diffuso al centro-sud, specie sul versante tirrenico. Possibili isolati fenomeni anche sulle regioni settentrionali, in particolare al nordest. Nevicate in Appennino centrale al di sopra dei 1200/1300 metri. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, settori occidentali di Abruzzo e Molise, su Basilicata, Puglia meridionale, Calabria tirrenica e ionica settentrionale, settori occidentali di Sardegna e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, dove i fenomeni saranno più persistenti; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Veneto orientale, settori appenninici emiliani, Romagna e sul resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sui settori appenninici centro-settentrionali e sulla Sardegna, sopra i 1400-1600 m sull’Appennino meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo, con temperature basse e gelate notturne al Nord, anche nelle zone pianeggianti. Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna e dal pomeriggio sulla Sicilia; forti meridionali su Puglia meridionale e zone ioniche; localmente forti sud-occidentali sulle restanti regioni meridionali. Mari: molto mossi tutti i bacini, con moto ondoso in graduale calo sull’Alto Adriatico; nel pomeriggio tendenti ad agitati Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e dalla sera il Tirreno. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.