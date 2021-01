METEO – ACQUAZZONI e NEVE a BASSA QUOTA in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna occidentale e su tutti i settori occidentali di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Toscana, Lazio e Campania, su Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Appennino romagnolo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria occidentale e meridionale e sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: quota neve in abbassamento fino: ai 300-500 m su entroterra ligure e resto del Nord-Ovest con apporti al suolo generalmente moderati; ai 700-900 m su resto dell’Appennino settentrionale e Nord-Est con apporti al suolo generalmente da deboli a moderati; Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: forti: sud-occidentali su Sardegna settentrionale e Toscana centro-meridionale, da nord sulla Liguria. Localmente forti occidentali sul resto della Sardegna, su Sicilia e Calabria. Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella giornata di domani lunedì 4 gennaio va profilandosi l’ennesimo impulso polare di questa stagione, con condizioni di rinnovato maltempo ancora una volta sui settori più occidentali con la neve che continuerà ad interessare l’Appennino centro-settentrionale dai 600/800 metri e fino a 300/400 metri nel cuneese. Maltempo in Sardegna (con quota neve sui 600/700 metri) e su tutto il versante tirrenico. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 4 gennaio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Toscana: Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Valtiberina, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Toscana, Umbria e i seguenti: Roma, Latina, Viterbo, Frosinone, L’Aquila, Cosenza, Vibo Valentia, Bologna, Modena.