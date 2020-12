METEO – ACQUAZZONI e NEVICATE in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Vacilla la stabilità quest’oggi

Dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico entrambi a nostra disposizione è piuttosto evidente nella giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo circoscritto però solamente ad alcuni settori, come avevamo correttamente previsto ieri. Tra questi troviamo al momento la Liguria dove i fenomeni appaiono mediamente moderati, ma come vedremo nel presente editoriale, si estenderanno su altre zone del Paese.

Circolazione depressionaria in arrivo dai quadranti occidentali

Il motivo di questo peggioramento che interessa e interesserà come vedremo tutti i settori italiani occidentali è da ricercare in una flebile saccatura di origine atlantica che nei passati giorni è affondata sul Mediterraneo occidentale e che nelle ultime ore è transitata verso oriente, in direzione cioè della nostra Penisola. Ciò ha innescato una circolazione depressionaria che ha causato un aumento della nuvolosità soprattutto lungo il versante tirrenico, anche se le piogge rimarranno circoscritte solo ad alcune zone dello stivale.

Maltempo localmente anche intenso in serata

Le condizioni meteo dunque tenderanno ulteriormente a peggiorare nelle prossime ore e, stando ai principali centri di calcolo e come specificato anche in precedenza, le piogge interesseranno specifici settori del Paese, quelli più occidentali. Con precisione fenomeni potranno interessare le Isole Maggiori (in particolare le aree sudorientali), la Calabria jonica, la Liguria (dove non si escludono precipitazioni localmente intense), il basso Piemonte e il pavese. Torna anche la neve, vediamo dove.