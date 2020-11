METEO – ACQUAZZONI e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile: ecco le città colpite

Piogge e nubifragi schiantano il versante jonico del Paese da questa notte

E’ dalle prime ore di questa notte che il sud Italia e in particolare il versante jonico si trova sotto torchio dal maltempo, che ha presentato talvolta caratteri estremi in special modo a Crotone e nel crotonese: qui le piogge hanno infatti accumulato nella sola prima parte di questa giornata oltre 200 millimetri con danni e disagi ingenti e non ha quasi mai smesso di piovere. Infatti, attualmente, la località pitagorica è arrivata a conteggiare ben 260 millimetri e continua e continuerà a piovere anche nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Altra giornata di forte maltempo

Va profilandosi una nuova giornata di maltempo per domani domenica 22 novembre: la perturbazione risulterà in allontanamento ma si verificheranno ancora fenomeni anche intensi sul sud Italia. Proseguiranno infatti acquazzoni talvolta anche a carattere di nubifragio sul versante jonico calabrese, con l’interessamento anche del catanzarese. Nelle prime ore della notte il maltempo potrebbe colpire in maniera intensa anche la Basilicata, in particolare le coste occidentali. Isolati e possibili rovesci in Sicilia, mentre sul resto del Paese albergherà il tempo stabile. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Calabria, Basilicata meridionale e Sicilia occidentale ed orientale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevanti su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Campania meridionale e restanti zone di Basilicata e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione sulle aree pianeggianti del Nord, su regioni centrali e Sardegna Venti: forti nord-orientali sui settori costieri toscani, Umbria, Lazio settentrionale, Sardegna e tutte le regioni meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, nella prima parte della giornata, su Campania, settori tirrenici della Basilicata, Calabria centro-settentrionale e Sardegna settentrionale ed orientale; graduale attenuazione della ventilazione dal pomeriggio. Mari: da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale, il Canale di Sardegna e lo Ionio; molto mossi i restanti settori del Tirreno, il Mare di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico meridionale e il Mar Ligure al largo; moto ondoso in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.