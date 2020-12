METEO – ACQUAZZONI e NUBIFRAGI in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Perturbazione di stampo invernale sull’Italia

Sono ancora evidenti gli effetti di una perturbazione di stampo invernale che dalla giornata di ieri sta interessando la nostra Penisola, portando acquazzoni, locali nubifragi, ma anche nevicate a quote molto basse e fino in pianura al nord. Nelle prossime ore infatti l’instabilità continuerà ad imperversare sul medio-alto versante adriatico, con neve a quote collinari o di bassa collina al nordest e in montagna sull’Appennino. Rovesci nevosi riguarderanno ancora una volta le pianure emiliane, mentre il fronte di maltempo più attivo colpirà la Campania, il Molise e la Puglia settentrionale.

Il maltempo si sposta al sud, fenomeni sporadici al nord

Fenomenologia residua sulle regioni nordorientali nelle prime ore della notte di domani giovedì 3 dicembre, nevosa a quote basse. L’instabilità si sposterà tuttavia al sud, dove saranno possibili anche locali nubifragi, ad esempio in Puglia, ma anche sul versante tirrenico della Calabria e nel messinese. Piogge mediamente più deboli sul resto del meridione, con clima comunque invernale. In serata nuovi fenomeni in ingresso tra Liguria e Toscana, nevosi a partire dai 1000/1100 metri e sull’estremo nordovest fino a quote prossime a quelle di pianura. Possibili isolati rovesci anche nel Lazio, specie settore meridionale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, con fenomeni più persistenti su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Puglia meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio, Abruzzo, Molise, settori costieri della Toscana, sul Triveneto e dalla sera sulla Liguria e Piemonte meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: fino a quote collinari sulle Alpi del Triveneto, con apporti al suolo da deboli a moderati, in attenuazione; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino abruzzese, con apporti al suolo deboli; dalla serata fino a quote di pianura sui settori interni della Liguria e sul Piemonte meridionale, con apporti cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo sui settori alpini occidentali e localmente sulle regioni centrali; massime in sensibile aumento sulla Pianura Padana e in sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche e al Sud. Venti: forti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca, sulla Sardegna e sulla Sicilia; localmente forti settentrionali su tutte le zone adriatiche centro-settentrionali; localmente forti dai quadranti meridionali su tutti settori ionici e sulla Puglia, con locali rinforzi di burrasca; localmente forti da nord-ovest sui settori tirrenici meridionali. Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale; localmente molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri