METEO – ACQUAZZONI e possibili TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e settori ionici della Basilicata e delle Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata tirrenica e centrale, resto della Calabria e sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Puglia e Basilicata, sui settori orientali di Abruzzo e Molise e sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generamente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: localmente forti da nord-est sulle regioni centrali tirreniche e su Campania, Puglia settentrionale, Sicilia occidentale e Sardegna orientale, in attenuazione. Mari: molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Il fronte di maltempo si getterà nelle prossime ore nel Mar Jonio dove alimenterà una circolazione depressionaria che fin dalle prime ore di domani mercoledì 18 novembre porterà rovesci a tratti anche intensi in Calabria tra cosentino e crotonese e in Basilicata, Puglia e Sicilia jonica fino al primo pomeriggio. Successivamente saranno possibili isolati rovesci sporadici tra le aree joniche di Sicilia e Calabria, mentre altrove le condizioni meteo saranno in miglioramento con ampi sprazzi di cielo sereno. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 18 novembre 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Puglia, Basilicata, Calabria e i seguenti: Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa.