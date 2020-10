METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI alla carica dell’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Italia di nuovo dentro una fase di maltempo

E’ da qualche giorno che l’Anticiclone di matrice afroazzorriana è tornato ad arretrare su latitudini molto meridionali lasciando spazio al flusso atlantico di scatenarsi all’interno del bacino del Mediterraneo e dunque anche sulla nostra Penisola, dove sta portando una nuova fase di maltempo, l’ennesima di quest’autunno. Fin qui le parentesi di maltempo che hanno avvolto l’Italia si sono sempre rivelate piuttosto duratura da quasi una mesata a questa parte, garantendo uno degli autunni più vivi degli ultimi anni grazie anche ad un vortice polare che è apparso e appare tutt’ora molto disturbato dall’attività degli Anticicloni planetari.

Allagamenti e disagi nel Salento

Come spesso accade ultimamente anche questa volta l’ondata di maltempo che ha investito il nostro Paese, sebbene apparentemente innocua, ha portato comunque i suoi effetti più crudi soprattutto sulle regioni meridionali nella giornata di ieri. Qui in particolare acquazzoni e temporali intensi hanno colpito soprattutto le zone joniche, portando qualche nubifragio di troppo nel Salento, dove si sono registrati diversi allagamenti a cui sono seguiti ragionevoli e altrettanti disagi soprattutto sulla viabilità. E oggi, come vedremo anche nel prossimo paragrafo, una circolazione instabile non molla il sud Italia.

Acquazzoni e occasionali temporali su aree tirreniche di Sicilia e Calabria in primis

Fin dalla tarda mattinata odierna o anche in momento della giornata precedenti, acquazzoni e occasionali temporali si stanno susseguendo al meridione e soprattutto sulle aree tirreniche della Calabria e della Sicilia. Negli ultimi minuti i fenomeni si stanno estendendo maggiormente presentando carattere sparso e colpendo anche il Molise e la Basilicata, con precipitazioni localmente intense. Nelle prossime ore questi fenomeni, stando ai principali centri di calcolo, in maniera sparsa potrebbero interessare tutti i settori meridionali localmente anche a carattere intenso.