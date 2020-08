METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI ECCEZIONALI in arrivo, scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco dove

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori centro-settentrionali di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Trentino, Liguria centro-orientale ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati, specie sui settori alpini e prealpini; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, resto di Lombardia e Triveneto, su Emilia-Romagna occidentale, Toscana orientale e meridionale, Lazio settentrionale ed orientale, Umbria occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, di Toscana ed Umbria, su Lazio centrale ed Appennino marchigiano, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, resto del Lazio e zone appenniniche dell’Abruzzo con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Sardegna e regioni centrali peninsulari, in locale sensibile aumento al Nord-Ovest, senza variazioni significative altrove ma con massime elevate o molto elevate sulle zone pianeggianti interne del Sud. Venti: forti o di burrasca: meridionali tendenti a ruotare da Ovest su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna e settori costieri ed appenninici delle restanti regioni centrali e della Campania. Inizialmente forti meridionali su Sicilia occidentale in attenuazione. Mari: molto mossi tutti i bacini centro-settentrionali, agitato il Mar Ligure. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta rossa, ecco dove Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 30 agosto 2020: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese. Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Alto Piave. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Lombardia: Orobie bergamasche, Valcamonica, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi orientali. Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali. Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene. Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Appennino pavese. Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Bacini emiliani centrali. Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso. Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente. Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4. Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura settentrionale, Scrivia, Belbo e Bormida. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere. Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali. Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso. Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante. Lombardia: Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Appennino pavese. Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura settentrionale. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere. Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di: Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Liguria e i seguenti: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella, Verbania.