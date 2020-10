METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI faranno ingresso sull’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Ondata di forte maltempo soprattutto nella prima metà di ieri

Un nuovo impulso perturbato ha determinato soprattutto nella prima metà della giornata di ieri condizioni di spiccato maltempo sulla nostra Penisola che ha coinvolto in particolare i settori occidentali, nonché quelli tirrenici. Diversi nubifragi si sono infatti abbattuti tra Campania e Lazio in primis. In quest’ultima regione si sono verificati peraltro i danni e i disagi maggiori, ancor più precisamente nella Provincia di Frosinone dove gli accumuli di pioggia che localmente sfioravano i 100 millimetri hanno provocato il cedimento di un ponte dove è rimasta coinvolta un’automobile ma in cui fortunatamente non si è ferito nessuno.

Sotto torchio ancora i settori tirrenici

Sebbene a partire dal pomeriggio di ieri l’instabilità ha assunto carattere isolato o sparso sull’Italia, va detto che ancora una volta le precipitazioni vanno concentrandosi lungo i settori occidentali italiani, con locali piogge e occasionali temporali che hanno interessato fin ora le regioni centrali specie quelle di sponda tirrenica. E’ proprio su questi settori infatti, oltre che in quelli del basso versante tirrenico dove come vedremo i rovesci sono attesi nelle prossime ore, che il Dipartimento di Protezione Civile avevamo emanato un’allerta meteo ieri che è valida tutt’ora.

Acquazzoni e temporali nelle prossime ore si estenderanno anche sul basso versante tirrenico

Tuttavia, stando ai principali centri di calcolo, anche nelle prossime ore le condizioni meteo all’interno del nostro Paese risulteranno piuttosto perturbato, specie sulle regioni centro-meridionali. Ad essere ancora più precisi, quelle che saranno interessate dall’arrivo delle piogge e degli occasionali temporali sono sempre quelle dei quadranti occidentali. Mentre infatti il medio versante tirrenico continuerà ad essere coinvolto dal passaggio intermittente di questi rovesci, il maltempo si è estenderà anche al basso settore tirrenico, con accumuli comunque deboli.