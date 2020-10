METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Stop alla fase di stabilità

Negli scorsi giorni e per circa 48 ore un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana è rimontato sul bacino del Mediterraneo centrale riportando condizioni meteo di generale stabilità e tempo asciutto praticamente su tutta la nostra Penisola. Il bel tempo era spesso accompagnato da clima molto gradevole in particolare nelle ore diurne, mentre nottetempo le colonnine di mercurio avevano l’occasione di scendere abbastanza rapidamente anche in pianura grazie ai primi cenni di inversione termica. A partire però già dalla serata di ieri, questa parentesi ha già subìto un improvviso stop e nella giornata odierna il maltempo si è esteso su buona parte dell’Italia.

Oggi il maltempo ha fin qui colpito le regioni centro-settentrionali

Le condizioni meteo sono dunque oggi peggiorate su buona parte della nostra Penisola: anche laddove il maltempo non ha ancora colpito (e non colpirà magari nella giornata odierna, in seguito approfondiremo circa le zone colpite dalle piogge e possibili temporali nelle prossime ore) i cieli appaiono nettamente più disturbati dal passaggio nuvoloso rispetto a quanto non lo fossero nei passati giorni. Ampi sprazzi di cielo soleggiato li troviamo ancora infatti solo in Sicilia e Calabria, mentre altrove la variabilità spesso condita dal passaggio di qualche fenomeno occasionalmente temporalesco sono caratteristici della giornata odierna. PER LE PREVISIONI SPECIFICHE DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nelle prossime ore acquazzoni e possibili temporali in Emilia-Romagna, Triveneto e Toscana, ma non solo

Stando ai principali centri di calcolo dunque la circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo centrale porterà ancora piogge significative accompagnate occasionalmente anche da attività temporalesca in Emilia-Romagna e regioni del Triveneto, ma anche la Toscana, dove il calo delle temperature che è associato al maltempo risulta particolarmente sensibile. Le condizioni rimarranno dunque perturbate su queste aree, dove tutt’ora è presente dell’instabilità a tratti spiccata soprattutto lungo la Romagna, sebbene i fenomeni siano visti in progressiva attenuazione con il progredire della serata. Tuttavia le piogge non colpiranno solo queste regioni italiane, come vedremo nel prossimo paragrafo.