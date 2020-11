METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città coinvolte

Tempo nuovamente in peggioramento dalla seconda parte di questa sera

Nelle ore di questa seconda parte di serata il tempo sta nuovamente peggiorando in Italia, dopo che ieri la formazione di un fronte perturbato intenso ha interessato il basso Lazio, in particolare il medio-basso pontino, recando diversi disagi a causa di importanti allagamenti. Tale peggioramento, portato dal transito di una perturbazione, inizierà ad interessare alcune zone della Liguria (specie genovese) e in maniera locale quelle interposte tra il Lazio e la Toscana già da questa sera.

Giornata autunnale quella di domani in Italia

La giornata di domani lunedì 16 novembre verrà contrassegnata dal passaggio di una perturbazione che presenterà via via carattere più diffuso sin dalle prime ore della notte, con piogge su parte del nord e del centro. Nel pomeriggio di domani il maltempo si estenderà su tutto il centro e parte del sud, versante tirrenico della Sicilia compreso, con acquazzoni e possibilità di occasionali temporali, con fenomeni mediamente moderati e solo localmente intensi. Più asciutto solamente in Sardegna. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri del Veneto, settori di pianura e orientali del Friuli Venezia Giulia, settori settentrionali della Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo settentrionale, settori settentrionali e interni meridionali del Lazio, settori settentrionali e tirrenici della Campania e settori tirrenici della Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania e su settori appenninici e orientali dell’Emilia Romagna, Liguria di Levante, Molise occidentale, settore settentrionale tirrenico della Calabria e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Centro-Nord e su restanti settori della Basilicata, restanti settori settentrionali e tirrenici della Calabria, Sicilia centrale e nord-orientale e Puglia centro-settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: dalla serata tendenti a forti nord-orientali sul Golfo di Trieste, nord-occidentali sulla Sardegna e settentrionali sulla Liguria. Mari: tendente a molto mosso dal pomeriggio, fino ad agitato dalla serata, il Mar di Sardegna; tendenti a molto mossi dalla serata il Canale di Sardegna e i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.