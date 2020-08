METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI interesseranno l’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Va concludendosi un weekend molto caldo

Sta giungendo alla conclusione un weekend dai connotati pienamente estivi soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove resiste un residuo campo di Alta pressione di origine sub-tropicale, che oltre ad assicurare condizioni di generale bel tempo accompagnati da cieli prevalentemente soleggiati o al più poco nuvolosi, è responsabile di temperature davvero elevate in alcune località. Tra ieri e oggi infatti, localmente nelle pianure interne del centro-sud si sono sfiorati i +40°C e questo mentre al settentrione sono già evidenti i primi effetti dell’ingresso di correnti più umide e fresche di origine atlantica.

Maltempo al nord, allerta meteo della Protezione Civile

Come dunque appena annunciato nel finale del precedente paragrafo, sulle regioni settentrionali si trova un clima nettamente diverso da quanto si osserva al centro-sud, così come è spesso capitato d’altronde nel corso della presente stagione estiva, ormai in inesorabile invecchiamento. Già da questa mattina infatti è presente lo sviluppo di acquazzoni e temporali in Lombardia e che nelle prossime ore si estenderanno in buona parte della Pianura Padana. Tale evoluzione era già evidente dal quadro previsionale di ieri, tanto che il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo valida per oggi in questi settori.

Lieve ingerenza atlantica accenderà l’instabilità al nord Italia

Quella che oggi sta scaturendo un’ondata di maltempo sulle regioni settentrionali si tratta di una lieve ingerenza atlantica, con un tentativo di affondo dai quadranti settentrionali che diverrà ancora più evidente sull’Italia a partire dalla giornata di domani lunedì 24 agosto. Una configurazione non molto dissimile da quella che ha interessato proprio il nord nella prima parte di questa settimana e che aveva purtroppo portato anche qualche danno e disagio. L’afflusso di correnti instabili ad alta quota rinnoverà le condizioni di maltempo anche nel corso della serata subentrante al nordest (Veneto in particolare).