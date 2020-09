METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI stanno per colpire l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, lista città colpite

Il leggero spostamento verso est di una saccatura di origine nordatlantica attualmente centrata tra Spagna e Francia nella giornata di domani domenica 20 settembre determinerà un’ingerenza atlantica sul nostro Paese capace di portare un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e sul medio tirreno, Sardegna inclusa. Piogge e acquazzoni localmente intensi interesseranno soprattutto l’alto versante tirrenico, mentre il Lazio rimarrà un po’ ai bordi del peggioramento. Temperature in calo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Rimane invece relativamente stabile e asciutto sul resto del nostro Paese dove prevalenti sono ancora gli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano che abbraccia la nostra Penisola (soprattutto il centro-nord) ormai da svariati giorni. Cieli piuttosto disturbati si sono registrati anche sul medio versante tirrenico, tuttavia con assenza di fenomeni. Tali condizioni di stabilità sono state accompagnate da clima tutt’altro che autunnale: in molte zone del centro-sud infatti, i valori termici sono tipici di quelli di piena estate. Ma già da domani domenica 20 settembre le cose tenderanno a cambiare, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 20 settembre 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Toscana: Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Costa. Veneto: Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Toscana: Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Costa.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Massa, Carrara, Pisa, Livorno, Lucca, Grosseto, Siena, Firenze.