METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI tornano a colpire l’ITALIA: la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Prime piogge in arrivo sulle regioni settentrionali Si iniziano a far evidenti negli ultimi minuti e nelle ultime ore i primi effetti portati da un affondo perturbato di matrice nordatlantica, attraverso l’arrivo delle piogge sulle aree dell’estremo nord Italia. Sancita dunque ufficialmente la fine della fase di breve stabilità dei passati due giorni che ha portato condizioni di generale bel tempo e temperature gradevoli. Tuttavia, era evidente anche nei passati giorni che sarebbe durato relativamente poco, con il flusso atlantico nuovamente pronto ad aggredire l’Italia ai danni proprio dell’Anticiclone afroazzorriano. Prossime ore il maltempo si estende su buona parte del nord in maniera sparsa Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno ad un ulteriore peggioramento attraverso l’estensione del maltempo su buona parte delle regioni del nord Italia. In particolare i fenomeni potranno occasionalmente presentare carattere temporalesco e riguarderanno l’alessandrino, l’astigiano, la Liguria interna, la Lombardia, il Trentino Alto Adige il bellunese e anche l’estremo nordovest del Friuli. Localmente le precipitazioni potranno cadere in maniera molto intensa e sotto forma di nubifragio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Acquazzoni e temporali al centro-nord e Campania per domani Il fronte di maltempo si estenderà verso meridione colpendo entro le prime ore della giornata di domani 11 ottobre anche le regioni centrali, in primis quelle di sponda tirrenica con fenomeni anche particolarmente intensi e accompagnati talvolta da attività temporalesca. L’instabilità si allargherà successivamente ad interessare anche il versante adriatico (in particolare Abruzzo) e la Campania. Precipitazioni intense a carattere nevoso investiranno le Alpi nordorientali a partire dai 1100/1200 metri, in locale abbassamento fin sui 900 metri entro la mattinata, mentre piogge e occasionali temporali coinvolgeranno il nordest e l’Emilia-Romagna. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Lombardia orientale, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Friuli Venezia Giulia e settori orientali del Veneto; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Alto Adige, resto Toscana, Umbria, Lazio, Campania, settori appenninici di Abruzzo e Molise ed in serata sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Liguria, Abruzzo e Molise e su Piemonte sud-orientale, Lombardia sud-occidentale, Marche, Basilicata occidentale, Calabria nord-occidentale e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: sui settori alpini di Lombardia orientale e Triveneto inizialmente al di sopra di 1300-1500 m, in calo fino a 1000-1200 m, con apporti al suolo da moderati a elevati; sull’Appennino emiliano al di sopra dei 1200-1400 m, con apporti al suolo generalmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in diminuzione da sensibile a marcata al Nord, in diminuzione localmente sensibile al Centro. Venti: forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna e localmente sulle coste del Lazio, con raffiche di burrasca specie sui settori occidentali e settentrionali sardi; localmente forti dai quadranti meridionali sui settori adriatici di Abruzzo e Molise e sulla Puglia; da forti a burrasca nord-orientali sui settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con raffiche di burrasca forte sul triestino; forti settentrionali sulla Liguria, con possibili raffiche di burrasca; tendenti a forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori appenninici. Localmente forti di Favonio sui settori alpini. Mari: agitato il Mar di Sardegna; da molto mosso a localmente agitato il Tirreno centrale; molto mossi il Mar Ligure e l’Adriatico settentrionale; tendenti a molto mossi il Canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia e il Canale d’Otranto. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.