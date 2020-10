METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI tornano a colpire l’ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, lista città colpite

Giornata apparentemente stabile quella di oggi al momento La giornata di oggi è apparsa apparentemente stabile sulla nostra Penisola, grazie alla quasi totale assenza di fenomeni sul nostro territorio fino a questo momento. Ciò nonostante mancasse all’appello un vero e proprio campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, assenza peraltro testimoniata da qualche acquazzone che è stato comunque localmente segnalato nelle zone interne della Calabria. Attualmente, un nuovo impulso perturbato si prepara a colpire l’Italia e i primi effetti sono già piuttosto evidenti sulle estreme regioni nordoccidentali, nei pressi di quelle zone colpite duramente dal maltempo la scorsa settimana, ma con intensità imparagonabile. In serata peggioramento su estremo nordovest e alta Toscana Un nuovo impulso di maltempo, come scritto in precedenza, è pronto a colpire l’Italia e porterà (e sta già portando) i suoi effetti principali entro la serata odierna sulle zone estremamente nordoccidentali e sulle aree interne della Toscana settentrionale, Appennino Tosco-Emiliano compreso. I fenomeni si presenteranno solo localmente in maniera intensa e sotto questo punto di vista saranno più probabili su pistoiese e pratese, oltre che sulle Prealpi nordoccidentali. Sul dettaglio previsionale di questa sera, ci siamo tuttavia abbastanza dilungati e fossilizzati all’interno di un apposito editoriale. Rapido peggioramento attraverserà tutta l’Italia peninsulare entro la serata di domani Il nuovo impulso di maltempo sarà capace di portare un peggioramento delle condizioni meteo a partire fin dalle prime ore della notte di domani mercoledì 7 ottobre sull’Italia, che interesserà non solo l’estremo nordovest e l’estremo nordest, ma anche i settori centrali (soprattutto interni, grazie alle tese correnti di ponente). Dal pomeriggio migliorerà il tempo al centro e l’instabilità si sposterà sulle regioni meridionali peninsulari, con fenomeni localmente intensi e anche accompagnati da attività temporalesca, possibile in Campania. Relativo bel tempo sulle Isole Maggiori e su buona parte del nord Italia con tempo asciutto. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni centrali peninsulari, su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna occidentale, Sardegna e dal pomeriggio su resto della Calabria e Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale aumento al Centro, massime in aumento al Nord ed in calo al Sud, localmente sensibile. Venti: forti, inizialmente da sud-ovest in progressiva rotazione da nord-ovest, su Golfo Ligure, tutti i settori tirrenici, sulle due isole maggiori e localmente su settori ionici peninsulari e Puglia, con rinforzi fino a burrasca lungo i crinali appenninici e sui settori tirrenici; localmente forti di Favonio sui settori alpini e sulla Valpadana. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, fino a localmente agitati il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale; tendenti a molto mossi lo Ionio e l’Adriatico centro-meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.