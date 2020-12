METEO – AFFONDO ARTICO in arrivo, sarà a tutti gli effetti un “BIANCO NATALE”, ma non per tutti: i dettagli

La prossima settimana ormai subentrante inizierà con un nuovo rinforzo dell’Alta pressione, nonostante la residua instabilità che, come scritto anche nel precedente paragrafo, continuerà ad interessare settori specifici della nostra Penisola . Tali condizioni di prevalente stabilità accompagneranno l’ Italia per la prima parte di settimana, poi viene pressoché confermata l’evoluzione ad una fase invernale proprio in concomitanza dell’arrivo delle festività.

Anche quest’oggi osserviamo dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico un peggioramento delle condizioni meteo che riguarda essenzialmente le medesime aree del Paese interessate dal maltempo di ieri e dunque i settori occidentali. Piogge sulle Isole Maggiori mentre si registra un graduale miglioramento al nordovest dopo i fenomeni della prima parte di oggi. Nelle prossime ore non sono peraltro esclusi locali nubifragi, in particolare nelle aree etnee in Sicilia.

Affondo freddo artico tra Natale e S. Stefano

A seguito della fase più stabile in arrivo per la prima parte della settimana subentrante dunque, sorprese fredde sono in arrivo a causa di una saccatura di origine artico marittima in discesa dai quadranti nordorientali. Neve a quote basse e prossime a quelle di pianura soprattutto sul versante adriatico, ma non si esclude neve collinare anche sulle regioni tirreniche in particolare nel Lazio. Tuttavia, data la divergenza modellistica tutt’ora vigente, è ancora presto per prevedere una quota neve, sia pur essa indicativa.